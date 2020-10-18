Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Украине, рассказал Минздрав

Больничные койки. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145273-skolko-svobodnyh-koek-dlya-bolnyh-koronavirusom-ostalos-v-ukraine-rasskazal-minzdrav.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты и переходит в стадию второй волны, из-за чего количество коек для больных коронавирусом стремительно сокращается. По состоянию на 18 октября в Украине уже заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество занятых коек в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что показатель заполненности коек в Луганской и Донецкой области составляет 75,1, в то же время в Хмельницкой — 72,9%, в Одесской — 72,2%, в Днепропетровской области — 70,1%.

Значение заполненности коек ниже 50% наблюдается в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Киевской и Житомирской областях.

Отмечается, что все регионы страны, кроме Кировоградской области, не соответствуют показателю Минздрава по заболеваемости на 100 тыс. населения. В норме показатель должен составлять не выше 40, на данный момент его значение равно 190,1.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харьковской областной инфекционной больнице, принимающей больных COVID-19, были заняты 297 из 300 мест. В то же время реанимация в этом медучреждении стабильно заполнена на 100%.