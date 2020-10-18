Несовершеннолетние хасиды стали жертвами кровавого нападения в Умани — фото инцидентаhttps://racurs.ua/n145276-nesovershennoletnie-hasidy-stali-jertvami-krovavogo-napadeniya-v-umani-foto-incidenta.htmlРакурс
Хасиды в Умани, которые прибыли во время одного из важнейших еврейских праздников Рош ха-Шана, пострадали от нападения. Несовершеннолетних мальчиков 15 и 17 лет «подловили» в подворотне недалеко от могилы рабби Нахмана, где обычно проживают евреи во время паломничества.
Младший из мальчиков смог сбежать, старший же получил ножевое ранение в щеку. Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.
Сообщается, что нападавших было трое, возрастом от 20 до 22 лет. Один из них и нанес ножевые удары в лицо подростку. Между молодыми людьми конфликта не наблюдалось.
Объединённая еврейская община заявила, что ждёт решительных действий от правоохранительных органов и настаивает на том, что преступники понесли наказание за нападение на почве нетерпимости.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал безопасность хасидам-паломникам, прибывающим в Умань для празднования еврейского нового года.