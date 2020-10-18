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Ракурс
Хасиды. Фото: Immigrant Today

Несовершеннолетние хасиды стали жертвами кровавого нападения в Умани — фото инцидента

18 окт 2020, 16:36
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Хасиды в Умани, которые прибыли во время одного из важнейших еврейских праздников Рош ха-Шана, пострадали от нападения. Несовершеннолетних мальчиков 15 и 17 лет «подловили» в подворотне недалеко от могилы рабби Нахмана, где обычно проживают евреи во время паломничества.

Младший из мальчиков смог сбежать, старший же получил ножевое ранение в щеку. Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

Нападение на хасида. Фото: пресс-служба общины

Сообщается, что нападавших было трое, возрастом от 20 до 22 лет. Один из них и нанес ножевые удары в лицо подростку. Между молодыми людьми конфликта не наблюдалось.

Раны после нападения. Фото: пресс-служба общины


Объединённая еврейская община заявила, что ждёт решительных действий от правоохранительных органов и настаивает на том, что преступники понесли наказание за нападение на почве нетерпимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал безопасность хасидам-паломникам, прибывающим в Умань для празднования еврейского нового года.

Источник: Ракурс


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