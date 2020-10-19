В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: МВД

https://racurs.ua/n145285-novye-karantinnye-zony-zarabotali-v-ukraine-vosem-oblcentrov-teper-krasnye-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем власти периодически обновляют перечень городов и районов, которые попадают в ту или иную карантинные зоны.

Обновленное разделение на карантинные зоны начинает действовать с 00.00 сегодняшнего дня, 19 октября.

Теперь к «красной» зоне, где вводятся самые строгие ограничения, относятся:

город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Полтава Полтавской области;

город Сумы и Сумский район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области;

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Білокуракинський, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

города Канев и смела, Смелянский район Черкасской области.

К менее строгой «оранжевой» зоне относятся:

город Киев;

города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Рожищенский и Турийский районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецьк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушський, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинський, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевского района Житомирской области;

города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

город Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Пустомытовский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев, Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинський, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевская, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарівський, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянський, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Глухов, Конотоп, Лебедин, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

город Херсон, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

города Каменец-Подольский, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Маньковский, Монастырищенский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

В «желтую» зону отнесены:

город Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Маневичский, Ратновский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Токмакский районы Запорожской области;

города Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Бровары, Буча, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бородянский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Таращанский, Тетиевский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский и Стрыйский районы Львовской области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Ивановский, Каланчакский, Новотроицкий, Олешковская и Чаплинский районы Херсонской области.

Новое карантинное распределение будет действовать в течение 14 дней.

Напомним, недавно правительство решило продлить срок действия карантина в Украине до 31 декабря.