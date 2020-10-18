Взрыв в Афганистане. Фото: Радио Свобода

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Взрыв в Афганистане прогремел в провинции Гор, сегодня, 18 октября. Нашпигованное взрывчаткой авто Toyota Corolla подогнали к полицейскому участку и правительственным учреждениям и вскоре взорвали.

В Министерстве внутренних дел страны назвали инцидент террористической атакой. Об этом сообщает «Радио Свобода».



По данным полицейских, в результате взрыва пострадали более 100 гражданских жителей, еще 14 человек погибли. Инцидент произошел около 11.00 по местному времени. Сообщается, что часть зданий была разрушена.

Пока ни одна из террористических групп, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за содеянное. Отметим, что бомба взорвалась во время встречи представителей «Талибана» и афганского правительства в Дохе, столице Катара.



Ранее миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала более 1 тыс. 280 смертей афганских мирных жителей в первой половине 2020 года — в основном вследствие боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками «Талибана».

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус на Ближнем Востоке свирепствует в Иране. В стране уже зафиксировано восемь смертей от инфекции и страны-соседи решили закрыть границы, чтобы не допустить распространения болезни. Правительство Афганистана приостановило наземное и воздушное пассажирское сообщение с Ираном. Как известно, в настоящее время на территории Ирана находятся миллионы беженцев из Афганистана.