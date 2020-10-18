Вибух у Афганістані. Фото: Радіо Свобода

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Вибух в Афганістані прогримів у провінції Гор, сьогодні, 18 жовтня. Нашпиговане вибухівкою авто Toyota Corolla підігнали до поліцейського відділку та урядових установ і підірвали.

У Міністерстві внутрішніх справ країни назвали інцидент терористичною атакою. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними поліцейських, у результаті вибуху постраждали понад 100 цивільних жителів, ще 14 осіб загинули. Інцидент трапився близько 11.00 за місцевим часом. Повідомляється, що частина будівель була розтрощена.

Наразі жодна з терористичних груп, які діють на території країни, не взяла на себе відповідальність за скоєне. Наголосимо, що бомба вибухнула під час зустрічі представників «Талібану» та афганського уряду в Досі, столиці Катару.

Раніше місія ООН зі сприяння Афганістану задокументувала понад 1 тис. 280 смертей афганських мирних жителів у першій половині 2020 року — в основному внаслідок бойових дій між афганськими урядовими силами і бойовиками «Талібану».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус на Близькому Сході лютує в Ірані. У країні вже зафіксовано вісім смертей від інфекції і країни-сусіди вирішили закрити кордони, щоб не допустити поширення інфекції. Уряд Афганістану призупинив наземне і повітряне пасажирське сполучення з Іраном. Як відомо, наразі на території Ірану знаходяться мільйони біженців з Афганістану.