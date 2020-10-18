Фомин день. Фото: Znaj

https://racurs.ua/ua/n145283-19-jovtnya-svyatkuut-fomyn-den.html

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19 жовтня в Україні православні віряни відзначають свято покровителя болгарського народу святого Івана Рильського та шанують апостола Фому. Преподобний святий Іван Рильський — знаменитий болгарський святий, патрон болгарського народу, суворий чернець-самітник і подвижник.

Він мешкав на території сучасних Болгарії і Македонії. Іменем Святого Івана Рильського названа каплиця на болгарській полярній станції Святий Климент Охридський, найпівденніша православна каплиця на планеті.

У цей день селяни молилися апостолу Фомі. Фома — один з 12 апостолів, які навчалися у Ісуса Христа. Займався рибальством в Галілеї до тих пір, поки не почув звернення до народу Ісуса Христа, яке пробудило в ньому тягу поповнити ряди сподвижників Месії. Фома мав зовнішню схожість з Христом, тому апостола часто називали «близнюком».

Мандруючи світом разом зі своїм учителем, він з мужністю і гордістю зазнавав всі тяготи обраного шляху і незабаром був обраний найближчим учнем Ісуса, а після його вознесіння «успадкував» дар виганяти нечисть і зцілювати людей.

У цей день відбулося:

1653 — для ведення переговорного процесу між обома державами в Гетьманщину з Москви вирушило велике посольство на чолі з боярином Бутурліним;

1812 — Наполеон залишив Москву;

1813 — поразка армії Наполеона в «Битві народів» під Ляйпцигом;

1918 — створена у Львові Українська Національна Рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин;

1947 — почалося масове вивезення українців у Сибір;

1955 — радянські війська полишили територію Австрії;

1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків;

1956 — Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки;

1964 — авіакатастрофа Іл-62 в Белграді, загинула радянська військова делегація — від 23 до 33 людей, серед інших начальник Генерального штабу СРСР маршал Бірюзов Сергій Семенович.

У цей день народилися:

1862 — Огюст Люм'єр, винахідник кінематографу, брат Луї Жана Люм'єра;

1882 — Боччоні Умберто, італійський художник, скульптор, теоретик футуризму;

1898 — Петро Гузь, український кобзар;

1854 — Сергій Васильківський, український художник, пейзажист;

1915 — Ігор Свєшніков, український археолог;

1916 — Жан Доссе, французький біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1980 року;

1916 — Еміль Гілельс, український і радянський піаніст;

1918 — Олександр Галич, радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець власних пісень; політичний емігрант;

1926 — Богдан Гаврилишин, український, канадський і швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу;

1937 — Безніско Євген Іванович, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії;

1962 — Евандер Холіфілд, американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу в важкій і першій важкій категоріях (організацій WBA, WBC, IBF);

1981 — Хейкі Ковалайнен, фінський автоперегонник, пілот Формули-1;

1992 — Ігор Радівілов, український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад, Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.