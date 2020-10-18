Василь Ломаченко. Фото: UA Football

https://racurs.ua/ua/n145282-lomachenko-nyschivno-vpav-v-reytyngu-kraschyh-bokseriv-yake-misce-posiv-sportsmen-tablycya.html

Ракурс

Василь Ломаченко, відомий український боксер і колишній чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Franchise, WBA і WBO, після поразки на користь американського боксера Теофімо Лопеса розгубив відразу 17 позицій в рейтингу кращих боксерів світу.

Після поразки він опустився з дев’ятої на 27-ому сходинку. Про це стало відомо з оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Після драматичної поразки Ломаченка найвище місце у рейтингу серед українських боксерів займає Олександр Усик. Він розмістився на 17-й позиції рейтингу.

Вершину списку займає мексиканський боксер Сауль Альварес. На другому місці перебуває британський боксер Тайсон Ф’юрі. Останнім у трійці лідерів опинився Еррол Спенс — американський боксер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко несподівано поступився американцеві Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Після 12 проведених раундів судді віддали одноголосну перемогу американському боксеру. Українець втратив свої пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO, а Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.