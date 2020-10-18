Ломаченко. Фото: UA Football

https://racurs.ua/n145282-lomachenko-sokrushitelno-upal-v-reytinge-luchshih-bokserov-kakogo-mesta-udostoilsya-sportsmen.html

Ракурс

Василий Ломаченко, известный украинский боксер и бывший чемпион мира в легком весе по версии WBC Franchise, WBA и WBO, после поражения американскому боксеру Теофимо Лопесу растерял сразу 17 позиций в рейтинге лучших боксеров мира.

После поражения он опустился с девятой на 27-ю строчку. Об этом стало известно из обновленного рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.







Теперь наивысшее место в рейтинге среди украинских боксеров занимает Александр Усик. Он расположился на 17-ой позиции рейтинга.

На вершине списка оказался мексиканский боксер Сауль Альварес. На втором месте находится британский боксер Тайсон Фьюри. Последним в тройке лидеров оказался Эррол Спенс — американский боксер.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу американскому боксеру. Украинец потерял свои пояса WBA Super, WBC Franchise и WBO, а Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.