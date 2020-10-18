Илон Маск. Фото: Пробизнес

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Илон Маск, глава компании SpaceX, планирует увеличить количество спутников Starlink на околоземной орбите до 800, что является достаточным количеством, чтобы передавать скоростной интернет на Землю.

В связи с этим была запущена 14-ая миссия Starlink с запуском партии интернет-спутников, которые разработала компания. Запуск миссии проходил с мыса Канаверал, находящегося в штате Флорида. Об этом сообщает Independent.

Глава компании считает, что инфраструктура Starlink позволит предоставлять высокоскоростной интернет в тех местах, где раньше он был дорогим, ненадежным или отсутствовал. После запуска миссии компания планирует выпустить широкую бета-версию интернета на севере США и на юге Канады. Как известно, сеть SpaceX уже работает в некоторых районах Канады и на севере США.





Напомним, ранее мы сообщали, что компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который планируют использовать для путешествий на Марс. Корабль тестировали на высоте полета в 150 м.