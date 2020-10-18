Ілон Маск. Фото: Пробізнес

https://racurs.ua/ua/n145281-ilon-mask-vidpravyv-novu-misiu-u-kosmos-video-zapusku.html

Ракурс

Ілон Маск, очільник компанії SpaceX, планує збільшити кількість супутників Starlink на навколоземній орбіті до 800, що є достатнім числом, щоб передавати швидкісний інтернет на Землю.

У зв’язку з цим була запущена 14-та місія Starlink з партією інтернет-супутників, які розробила компанія. Запуск місії відбувався з мису Канаверал, що знаходиться у штаті Флорида. Про це повідомляє Independent.

Голова компанії вважає, що інфраструктура Starlink надаватиме високошвидкісний інтернет у тих місцях, де раніше він був дорогим, ненадійним або відсутнім. Після запуску місії компанія зможе випустити широку бета-версію інтернету на півночі США та на півдні Канади. Як відомо, мережа SpaceX вже працює у деяких районах Канади та на півночі США.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який планують використовувати для подорожей на Марс. Корабель тестували на висоті польоту в 150 м.