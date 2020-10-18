«Укрзалізниця» залишила без потягів ще три «червоних» міста

"Укрзалізниця". Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145280-ukrzaliznycya-zalyshyla-bez-potyagiv-sche-try-chervonyh-mista.html

Ракурс

«Укрзалізниця», українська транспортна компанія, закрила продаж квитків на потяги у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому через потрапляння цих населених пунктів до «червоної» зони карантинних обмежень.

Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, квитки на певні станції купити стане неможливо. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, вже з 19 жовтня буде закрито продаж квитків з таких залізничних станцій:

Івано-Франківськ;

Дубно;

Здолбунів;

Тернопіль;

Хмельницький;

Славута-1;

Волочиськ;

Дунаївці;

ім. Т. Шевченка.

Повідомляється, що відтепер зазначені потяги будуть слідувати через ці станції без посадки пасажирів, а висадка відбуватиметься за встановленим порядком. Відновлення продажу квитків стане можливим лише після покращення епідеміологічної ситуації у регіоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Інтерсіті» сполученням Київ — Харків курсуватиме щоденно, починаючи з 25 вересня після відновлення швидкісного поїзда № 724/723. Він вирушатиме в рейси щоденно й зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.