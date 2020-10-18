«Укрзалізниця» залишила без потягів ще три «червоних» міста

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"Укрзалізниця". Фото: Pixabay
«Укрзалізниця» залишила без потягів ще три «червоних» містаhttps://racurs.ua/ua/n145280-ukrzaliznycya-zalyshyla-bez-potyagiv-sche-try-chervonyh-mista.htmlРакурс
«Укрзалізниця», українська транспортна компанія, закрила продаж квитків на потяги у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому через потрапляння цих населених пунктів до «червоної» зони карантинних обмежень.
Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, квитки на певні станції купити стане неможливо. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Так, вже з 19 жовтня буде закрито продаж квитків з таких залізничних станцій:
- Івано-Франківськ;
- Дубно;
- Здолбунів;
- Тернопіль;
- Хмельницький;
- Славута-1;
- Волочиськ;
- Дунаївці;
- ім. Т. Шевченка.
Повідомляється, що відтепер зазначені потяги будуть слідувати через ці станції без посадки пасажирів, а висадка відбуватиметься за встановленим порядком. Відновлення продажу квитків стане можливим лише після покращення епідеміологічної ситуації у регіоні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Інтерсіті» сполученням Київ — Харків курсуватиме щоденно, починаючи з 25 вересня після відновлення швидкісного поїзда № 724/723. Він вирушатиме в рейси щоденно й зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.
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