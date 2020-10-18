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Ракурс
"Укрзалізниця". Фото: Pixabay

«Укрзалізниця» залишила без потягів ще три «червоних» міста

18 жов 2020, 18:55
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«Укрзалізниця», українська транспортна компанія, закрила продаж квитків на потяги у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому через потрапляння цих населених пунктів до «червоної» зони карантинних обмежень.

Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, квитки на певні станції купити стане неможливо. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, вже з 19 жовтня буде закрито продаж квитків з таких залізничних станцій:


  • Івано-Франківськ;
  • Дубно;
  • Здолбунів;
  • Тернопіль;
  • Хмельницький;
  • Славута-1;
  • Волочиськ;
  • Дунаївці;
  • ім. Т. Шевченка.

Повідомляється, що відтепер зазначені потяги будуть слідувати через ці станції без посадки пасажирів, а висадка відбуватиметься за встановленим порядком. Відновлення продажу квитків стане можливим лише після покращення епідеміологічної ситуації у регіоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Інтерсіті» сполученням Київ — Харків курсуватиме щоденно, починаючи з 25 вересня після відновлення швидкісного поїзда № 724/723. Він вирушатиме в рейси щоденно й зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.

Джерело: Ракурс


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