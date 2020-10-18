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Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Багатотисячні протести у Мінську обернулися пострілами та вибухами — фото та відео жорстких затримань

18 жов 2020, 18:21
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Протести у Білорусі не вщухають вже 71 день через результати президентських виборів. Сьогодні, 18 жовтня, у столиці Білорусі Мінську пройшли недільні акції.

Під час акцій силовики застосовували водомети, шумові гранати та жорстко затримували протестувальників. Про це повідомляє видання Tut.by.

Кількість білорусів, що зібралися на протест. Фото: Tut.by

Повідомляється, що акція має назву «Партизанський марш». Вже о 17.00 силовики ініціювали розгін мітингувальників за допомогою світло-шумових гранат, у столиці Білорусі було чутно вибухи.

Також у цей час біля станції метро «Партизанська» розпочалися зіткнення між учасниками протестів та силовиками. У міліції Мінська заявляють, що силовики стріляли в повітря через те, що протестувальники нібито кидали у них каміння.

Також відомо, що силовики масово затримують учасників акцій та заштовхують їх до автозаків. До столиці Білорусі стягнули військову техніку та спецтехніку для боротьби з протестувальниками.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Білорусі тривають вже два місяці. За цей час 3 тис. мітингувальників у столиці Білорусі оштрафували або застосували до них адмінарешт.

Також щодо мітингувальників органами попереднього слідства Мінська відкриті близько 250 кримінальних справ (за участь у заворушення, опір правоохоронцям тощо). Наразі білоруські слідчі вважають пов’язаними з цими справами 275 осіб.


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