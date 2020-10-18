Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

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Протести у Білорусі не вщухають вже 71 день через результати президентських виборів. Сьогодні, 18 жовтня, у столиці Білорусі Мінську пройшли недільні акції.

Під час акцій силовики застосовували водомети, шумові гранати та жорстко затримували протестувальників. Про це повідомляє видання Tut.by.





Повідомляється, що акція має назву «Партизанський марш». Вже о 17.00 силовики ініціювали розгін мітингувальників за допомогою світло-шумових гранат, у столиці Білорусі було чутно вибухи.

Також у цей час біля станції метро «Партизанська» розпочалися зіткнення між учасниками протестів та силовиками. У міліції Мінська заявляють, що силовики стріляли в повітря через те, що протестувальники нібито кидали у них каміння.





Також відомо, що силовики масово затримують учасників акцій та заштовхують їх до автозаків. До столиці Білорусі стягнули військову техніку та спецтехніку для боротьби з протестувальниками.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Білорусі тривають вже два місяці. За цей час 3 тис. мітингувальників у столиці Білорусі оштрафували або застосували до них адмінарешт.

Також щодо мітингувальників органами попереднього слідства Мінська відкриті близько 250 кримінальних справ (за участь у заворушення, опір правоохоронцям тощо). Наразі білоруські слідчі вважають пов’язаними з цими справами 275 осіб.