Перший готель для хворих на коронавірус запровадили у Чехії

Готель. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145278-pershyy-gotel-dlya-hvoryh-na-koronavirus-zaprovadyly-u-prazi.html

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Готель для хворих на коронавірус з’явився у столиці Чехії. Він розрахований на людей, які захворіли на коронавірус та бояться заразити членів родини, а також на мандрівників, які підхопили хворобу під час подорожі.

Для заселення до незвичайного готелю потрібно показали позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє Novinky.

Наголошується, що відвідати готель маючи лише підозру на хворобу не можна, до готелю допускаються лише хворі. Обслуговування клієнтів проходить повністю безконтактно, а спілкування з адміністратором організували через спеціальний монітор.

Натомість ключі для гостей залишені у дверях кімнат. Їжу та ліки можна замовляти дистанційно, скористувавшись кухнею готелю або службою доставки. Персонал готелю, який забезпечує прибирання та роботу кухні, працює у захисних костюмах.

Керівництво готелю не дозволяє гостям виходити зі свого номеру. Покинути свої номери можна лише для візиту до лікаря. Кімнати після виїзду відпочивальників залишатимуть порожніми, а потім ретельно дезінфікують. У спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головним джерелом інфікування коронавірусом є передача респіраторної інфекції COVID-19 від 10−20% хворих. Ця частка інфікованих поширює хворобу серед інших 80%.