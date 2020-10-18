Первый отель для больных коронавирусом создали в Чехии

Отель. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145278-pervyy-otel-dlya-bolnyh-koronavirusom-sozdali-v-chehii.html

Ракурс

Отель для больных коронавирусом появился в столице Чехии. Он рассчитан на людей, которые заболели коронавирусом и боятся заразить членов семьи, а также на путешественников, подхвативших болезнь во время поездки.

Для заселения в необычный отель нужно предъявить положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Novinky.

Отмечается, что посетить отель имея только подозрение на болезнь нельзя, в гостиницу допускаются только больные. Обслуживание клиентов проходит полностью бесконтактно, а общение с администратором организовали через специальный монитор.

В свою очередь ключи для гостей оставлены в дверях комнат. Еду и лекарства можно заказывать дистанционно, воспользовавшись кухней отеля или службой доставки. Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах.

Руководство отеля не позволяет гостям выходить из своего номера. Покинуть свои номера можно только для визита к врачу. Комнаты после выезда отдыхающих оставляют пустыми на сутки, а затем тщательно дезинфицируют. В общих помещениях дезинфекцию проводят ежедневно.

Напомним, ранее мы сообщали, что главным источником инфицирования коронавирусом является передача респираторной инфекции COVID-19 от 10−20% больных. Эта доля инфицированных распространяет болезнь среди других 80%.