Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси не утихают уже 71 день из-за результатов президентских выборов. Сегодня, 18 октября, в столице Беларуси Минске прошли воскресные акции.

Во время акций силовики применяли водометы, шумовые гранаты и жестко задерживали протестующих. Об этом сообщает издание Tut. by.



Сообщается, что акция проходила под названием «Партизанский марш». Уже в 17.00 силовики инициировали разгон митингующих с помощью светошумовых гранат, в столице Беларуси были слышны взрывы.

В это же время у станции метро «Партизанская» начались столкновения между участниками протестов и силовиками. В милиции Минска заявляют, что силовики стреляли в воздух из-за того, что протестующие якобы бросали в них камни.





Также известно, что силовики массово задерживают участников акций и заталкивают их в автозаки. В столицу Беларуси согнали военную технику и спецтехнику для борьбы с протестующими.





Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси продолжаются уже два месяца. За это время 3 тыс. митингующих в столице Беларуси оштрафовали или применили к ним административные аресты.

Также органами предварительного следствия Минска были открыты около 250 уголовных дел на протестующих (за участие в беспорядках, сопротивление правоохранителям и т. д.). Сейчас белорусские следователи считают связанными с этими делами 275 человек.