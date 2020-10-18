Многотысячные протесты в Минске обернулись выстрелами и взрывами — фото и видео жестких задержанийhttps://racurs.ua/n145279-mnogotysyachnye-protesty-v-minske-obernulis-vystrelami-i-vzryvami-foto-i-video-jestkih-zaderjaniy.htmlРакурс
Протесты в Беларуси не утихают уже 71 день из-за результатов президентских выборов. Сегодня, 18 октября, в столице Беларуси Минске прошли воскресные акции.
Во время акций силовики применяли водометы, шумовые гранаты и жестко задерживали протестующих. Об этом сообщает
издание Tut. by.
Сообщается, что акция проходила под названием «Партизанский марш». Уже в 17.00 силовики инициировали разгон митингующих с помощью светошумовых гранат, в столице Беларуси были слышны взрывы.
В это же время у станции метро «Партизанская» начались столкновения между участниками протестов и силовиками. В милиции Минска заявляют, что силовики стреляли в воздух
из-за того, что протестующие якобы бросали в них камни.
Также известно, что силовики массово задерживают участников акций и заталкивают их в автозаки. В столицу Беларуси согнали военную технику и спецтехнику для борьбы
с протестующими.
Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси продолжаются уже два месяца. За это время 3 тыс. митингующих в столице Беларуси оштрафовали или применили к ним административные аресты.
Также органами предварительного следствия Минска были открыты около 250 уголовных дел на протестующих (за участие в беспорядках, сопротивление правоохранителям и т. д.). Сейчас белорусские следователи считают связанными с этими делами 275 человек.