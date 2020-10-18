«Укрзализныця» оставила без поездов еще три «красных» города

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Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, билеты на определенные станции купить будет невозможно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, уже с 19 октября будет закрыто продажа билетов из таких железнодорожных станций:
"Укрзализниця". Фото: Pixabay
«Укрзализныця» оставила без поездов еще три «красных» городаhttps://racurs.ua/n145280-ukrzaliznycya-ostavila-bez-poezdov-esche-tri-krasnyh-goroda.htmlРакурс
«Укрзализныця», украинская транспортная компания, закрыла продажу билетов на поезда в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за попадания этих населенных пунктов в «красную» зону карантина.
Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, билеты на определенные станции купить будет невозможно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, уже с 19 октября будет закрыто продажа билетов из таких железнодорожных станций:
- Ивано-Франковск;
- Дубно;
- Здолбунов;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Салават-1;
- Волочиск;
- Дунаевцы;
- им. Т. Шевченко.
Сообщается, что отныне указанные поезда будут следовать через эти станции без посадки пассажиров, а высадка будет происходить в установленном порядке. Восстановление продажи билетов станет возможным только после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Интерсити» сообщением Киев — Харьков будет курсировать ежедневно, начиная с 25 сентября после восстановления скоростного поезда № 724/723. Он будет отправляться в рейсы ежедневно и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.
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