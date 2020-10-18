«Укрзализныця» оставила без поездов еще три «красных» города

"Укрзализниця". Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145280-ukrzaliznycya-ostavila-bez-poezdov-esche-tri-krasnyh-goroda.html

Ракурс

«Укрзализныця», украинская транспортная компания, закрыла продажу билетов на поезда в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за попадания этих населенных пунктов в «красную» зону карантина.



Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, билеты на определенные станции купить будет невозможно. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, уже с 19 октября будет закрыто продажа билетов из таких железнодорожных станций:

Ивано-Франковск;

Дубно;

Здолбунов;

Тернополь;

Хмельницкий;

Салават-1;

Волочиск;

Дунаевцы;

им. Т. Шевченко.

Сообщается, что отныне указанные поезда будут следовать через эти станции без посадки пассажиров, а высадка будет происходить в установленном порядке. Восстановление продажи билетов станет возможным только после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.