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Ракурс
"Укрзализниця". Фото: Pixabay

«Укрзализныця» оставила без поездов еще три «красных» города

18 окт 2020, 18:55
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«Укрзализныця», украинская транспортная компания, закрыла продажу билетов на поезда в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком из-за попадания этих населенных пунктов в «красную» зону карантина.

Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, билеты на определенные станции купить будет невозможно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, уже с 19 октября будет закрыто продажа билетов из таких железнодорожных станций:
  • Ивано-Франковск;
  • Дубно;
  • Здолбунов;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Салават-1;
  • Волочиск;
  • Дунаевцы;
  • им. Т. Шевченко.
Сообщается, что отныне указанные поезда будут следовать через эти станции без посадки пассажиров, а высадка будет происходить в установленном порядке. Восстановление продажи билетов станет возможным только после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним, ранее мы сообщали, что «Интерсити» сообщением Киев — Харьков будет курсировать ежедневно, начиная с 25 сентября после восстановления скоростного поезда № 724/723. Он будет отправляться в рейсы ежедневно и будет останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

Источник: Ракурс


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