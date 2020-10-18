Фомин день. Фото: Znaj

https://racurs.ua/n145283-19-oktyabrya-prazdnuut-fomin-den.html

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19 октября в Украине православные верующие отмечают праздник покровителя болгарского народа святого Иоанна Рыльского и чтят апостола Фому. Преподобный Иоанн Рыльский — знаменитый болгарский святой, патрон болгарского народа, строгий монах-отшельник.

Он жил на территории современных Болгарии и Македонии. Именем святого Иоанна Рыльского названа часовня на болгарской полярной станции Святой Климент Охридский, самая южная православная часовня на планете.

В этот день крестьяне молились апостолу Фоме. Фома — один из 12 апостолов, который учился у Иисуса Христа. Занимался рыболовством в Галилее до тех пор, пока не услышал обращение к народу Иисуса Христа, которое пробудило в нем тягу пополнить ряды сподвижников Мессии. Фома имел внешнее сходство с Христом, потому апостола часто называли «близнецом».

Путешествуя по миру вместе со своим учителем, он с мужеством и гордостью испытывал все тяготы выбранного пути и вскоре был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения «унаследовал» дар изгонять нечисть и исцелять людей.

В этот день произошло:

1653 — для ведения переговорного процесса между двумя государствами в Гетьманщину из Москвы отправилось большое посольство во главе с боярином Бутурлиным;

1812 — Наполеон оставил Москву;

1813 — поражение армии Наполеона в «Битве народов» под Лейпцигом;

1918 — Украинский Национальный Совет провозгласил образование украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 — Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин;

1947 — начался массовый вывоз украинцев в Сибирь;

1955 — советские войска оставили территорию Австрии;

1956 — СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений;

1956 — Польская объединенная рабочая партия вооружила польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием советского маршала Константина Рокоссовского;

1964 — авиакатастрофа Ил-62 в Белграде, во время которой погибла советская военная делегация — от 23 до 33 человек, среди них начальник Генерального штаба СССР маршал Бирюзов.

В этот день родились:

1862 — Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа, брат Луи Жана Люмьера;

1882 — Боччони Умберто, итальянский художник, скульптор, теоретик футуризма;

1898 — Петр Гузь, украинский кобзарь;

1854 — Сергей Васильковский, украинский художник, пейзажист;

1915 — Игорь Свешников, украинский археолог;

1916 — Доссе, французский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980;

1916 — Эмиль Гилельс, украинский и советский пианист;

1918 — Александр Галич, советский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен; политический эмигрант;

1926 — Богдан Гаврилишин, украинский, канадский и швейцарский экономист, общественный деятель, меценат, действительный член Римского клуба;

1937 — Безниско, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии;

1962 — Эвандер Холифилд, американский боксер-профессионал, многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категории (организаций WBA, WBC, IBF)

1981 — Хейкки Ковалайнен, финский гонщик пилот Формулы-1,

1992 — Игорь Радивилов, украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.