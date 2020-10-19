Заработают ли школы после осенних каникул, рассказали в профильном комитете Рады

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, фото: «Ноябрьск 24»

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. В связи с этим власти решили отправить школы на осенние каникулы раньше.

Заработают ли школы в ноябре — после завершения срока каникул, глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак рассказал в комментарии агентству «РБК-Украина».

Бабак заверил, что даже при наихудшем сценарии развития эпидемиологической ситуации в Украине детские сады и начальная школа с ноября будут работать и соответствующее решение согласовано с Минздравом и Минобразования.

Потому что дети не могут заниматься дистанционно — у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать, — подчеркнул он.

Также, если это позволит эпидемиологическая ситуация, за парты с ноября вернутся и ученики 5−11 классов. Однако при «наихудшем сценарии» эту категорию учащихся временно переведут на дистанционное обучение.

В любом случае, отметил Бабак, это все будет на уровне рекомендаций от правительства, соответствующее решение будут принимать местные власти.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко несколько дней назад сообщил дату начала осенних каникул в столичных школах.