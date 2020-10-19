Епідемія коронавірусу у Києві триває, фото: «112 Україна»

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

Столиця України самотужки готує ліжко-місця для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 19 жовтня, під час відеобрифінгу.

Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці, — зазначив він.

Кличко наголосив, що міська влада досі не отримала від уряду відповіді на свої звернення щодо прийому хворих в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та відомчих медзакладів.

Натомість, додав Кличко, Київ днями отримав від МОЗ доручення до 1 листопада забезпечити в опорних лікарнях 80% ліжок киснем.

За його словами, на ці цілі держава виділила столиці 29,6 млн грн, проте поки що лише «на папері».

Разом із тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту. Щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців, — зазначає Кличко.

Тому, наголошує мер Києва, до вказаної дати ці роботи здійснити неможливо.

Кличко додав, що такі доручення від уряду отримали всі регіони.

І, зважаючи на те, що кошти досі не надійшли, то так званою допомогою держави назвати це складно, — наголосив мер Києва.

Кличко зазначив, що місто вже розгорнуло майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають хворих з COVID-19, ще три облаштовують відділення.

За словами мера Києва, наразі на стаціонарному лікування в столичних медзакладах перебувають 1 тис. 761 хворий на COVID-19. З них 367 пацієнтів перебувають у тяжкому стані, 621 пацієнт отримує кисневу підтримку, до апаратів штучної вентиляції легенів підключений 31 пацієнт.

За минулу добу, 18 жовтня, в Києві виявили ще 385 хворих на коронавірус, 65 пацієнтів госпіталізували. Одужали за результатами 18 жовтня 13 киян.

Померли за минулу доби п’ятеро хворих. Всього хвороба COVID-19 забрала життя вже 587 киян.

Нагадаємо, в Україні за час епідемії коронавірусу виявлено вже понад 300 тис. хворих.