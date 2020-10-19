Як не заразитися COVID-19. Фото:DR

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Ракурс

Аби не інфікуватися коронавірусною хворобою COVID-19 під час вечері з друзями, слід добре подумати про схему розміщення у ресторані. Моделювання суперкомп’ютера свідчить про те, що особа має великий ризик захворіти, якщо сидить за столом поруч зі своїм партнером.

Такого ефекту не виявлено, коли особи сидять навпроти. Про це пише The Asahi Shimbun.

Японські дослідники виявили, якщо особа сидить поруч, то отримує уп’ятеро більше крапель, які видихає сусід, ніж коли вони сидять навпроти одне одного.

Дослідницька група з Центру обчислювальних наук Рікена та інших установ моделювала ситуації за допомогою японського суперкомп’ютера Fugaku, який в червні показав найшвидший у світі показник швидкості обчислення.

Дослідники розглядали три основні сценарії: сидіти навпроти, сидіти поруч і сидіти по діагоналі.

Дослідники змоделювали поширення крапель, коли четверо осіб сидять навпроти один одного за двома об'єднаними столами, при цьому одна з них розмовляє, дивлячись на обличчя близько хвилини.

Коли особа розмовляє, то близько 5% крапель, які вона видихає, досягнуть партнера по розмові. Вони також поширяться на інших людей за столом. Найкращі результати були при сидінні по діагоналі. У таких випадках на 75% менше крапель доходило до партнера порівняно з попереднім сценарієм.

Дуже ефективно сидіти по діагоналі один перед одним (для запобігання розповсюдженню крапель), — сказав керівник дослідницької групи Макото Цубокура, професор обчислювальних наук з університету Кобе.



На його думку, заклади харчування можуть зменшити ризик інфікування коронавірусом зробивши так, аби відвідувачі не поверталися вбік за столом. Науковець запропонував ресторанам встановлювати дзеркала, щоб відвідувачі могли безпечно спілкуватися між собою.

Нагадаємо, у США фахівці Лікарні Маунт Оберн виявили, що поширення коронавірусу сповільнюється, якщо підвищується температура повітря і збільшується інтенсивність ультрафіолетового випромінювання.