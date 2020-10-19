Как не заразиться COVID-19. Фото: DR

https://racurs.ua/n145299-kak-ne-zarazitsya-covid-19-vo-vremya-vstrechi-s-druzyami-issledovanie.html

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Чтобы не заразиться коронавирусной болезнью COVID-19 во время ужина с друзьями, следует хорошо подумать о схеме размещения в ресторане. Моделирование суперкомпьютера свидетельствует о том, что у человека большой риск заболеть, если сидеть за столом рядом со своим партнером.

Такого эффекта не обнаружено, когда люди сидят напротив. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Японские исследователи обнаружили, если человек сидит рядом, то получает в пять раз больше капель, которые выдыхает сосед, чем когда они сидят напротив.

Исследовательская группа из Центра вычислительных наук Рикен и других учреждений моделировала ситуации с помощью японского суперкомпьютера Fugaku, который в июне показал самый быстрый в мире показатель скорости вычисления.

Исследователи рассматривали три основных сценария: сидеть напротив, сидеть рядом и сидеть по диагонали.

Исследователи смоделировали распространение капель, когда четыре человека сидят напротив друг друга по двум объединенным столам, при этом один из них говорит, глядя на лицо около минуты.

Когда человек говорит, то около 5% капель, которые он выдыхает, достигнут партнера по разговору. Они также распространятся на других людей за столом. Наилучшие результаты были при сидении по диагонали. В таких случаях на 75% меньше капель доходило к партнеру по сравнению с предыдущим сценарием.

Очень эффективно сидеть по диагонали друг перед другом (для предотвращения распространения капель), — сказал руководитель исследовательской группы Макото Цубокура, профессор вычислительных наук из университета Кобе.



По его мнению, заведения питания могут уменьшить риск инфицирования коронавирусом сделав так, чтобы посетители не поворачивались в сторону за столом. Ученый предложил ресторанам устанавливать зеркала, чтобы посетители могли безопасно общаться между собой.

Напомним, в США специалисты Больницы Маунт Оберн обнаружили, что распространение коронавируса замедляется, если повышается температура воздуха и увеличивается интенсивность ультрафиолетового излучения.