Возвращение в СССР — сеть комментирует запрет книги о Стусе, которую раскупили

https://racurs.ua/n145298-vozvraschenie-v-sssr-set-kommentiruet-zapret-knigi-o-stuse-kotoruu-raskupili-dokument.html

Ракурс

Решение суда по иску Виктора Медведчука против автора и издателей книги «Дело Василия Стуса» активно комментируют в сети. Новость из Дарницкого суда Киева уже вызвала полную распродажу книги, а издатели и автор пообещали обратиться в апелляционный суд и допечатать тираж.

Автор книги Вахтанг Кипиани в Фейсбук саркастически отметил, что фразу «сын полицая» в книге суд разрешил оставить.

Представитель издательства «Виват» Екатерина Аврамчук рассказала, что полиграфы были готовы к такому решению, поскольку «было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу».

«Виват» подаст апелляционное заявление как только получит полный текст решения Дарницкого суда. В сеть также выложили такой текст постановления:

Нардеп Владимир Арьев советует «идти до последней инстанции», он уверен, что книга будет «разлетаться в последующие дни». Кипиани также советуют «все запрещенные слова зарисовать корректором и к каждому экземпляру книги прилагать копию судебного постановления».

Историк Руслан Забилый предлагает сделать «подпольное издание книги». Нардеп Владимир Вятрович написал: «Back to USSR. В Украине Стус вновь под запретом. Вахтанг Кипиани, придется вновь валить совок. И мы это сделаем».

Напомним, что судья Дарницкого райсуда Марина Заставенко постановила удалить из книги «Дело Василия Стуса» следующие фразы:

была возможность у Стуса выбрать «меньшее зло». Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью, адвоката звали Виктор Медведчук;

Медведчук на суде признал, что все «преступления», якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания;

он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?

распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) предоставленный государством адвокат Медведчук;

шестерка коммунистической системы Медведчук;

преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела. Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?

Напомним, что к моменту удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству и автору.