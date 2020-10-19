Повернення в СРСР — мережа коментує заборону книгу про Стуса, яку розкупили,

https://racurs.ua/ua/n145298-povernennya-v-srsr-mereja-komentuie-zaboronu-knygu-pro-stusa-yaku-rozkupyly-dokument.html

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Рішення суду за позовом Віктора Медведчука проти авторів і видавців книги «Справа Василя Стуса» активно коментують в мережі. Новина із Дарницького суду Києва вже спричинила повний розпродаж книги, а видавці та автор пообіцяли звернутися в апеляційний суд і додрукувати тираж.

Автор книги Вахтанг Кіпіані у Фейсбук саркастично відзначив, що фразу «син поліцая» в книзі суд дозволив залишити.

Представник видавництва «Віват» Катерина Аврамчук розповіла, що поліграфи були готові до такого рішення, адже «було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу».

«Віват» подасть апеляційну заяву щойно отримає повний текст рішення Дарницького суду. В мережу також виклали повний текст ухвали.

Нардеп Володимир Ар'єв радить «іти до останньої інстанції», він впевнений, що книга «розлітатиметься в наступні дні». Кіпіані також радять «усі заборонені слова замалювати коректором і до кожного примірника книжки додавати копію судової постанови».

Історик Руслан Забілий пропонує зробити «підпільне видання книги».

Нардеп Володимир В’ятрович написав: «Back to USSR. В Україні Стус знов під забороною. Вахтанг Кіпіані, доведеться знов валити совок. І ми це зробимо».

Нагадаємо, що суддя Дарницького райсуду Марина Заставенко постановила видалити із книги «Справа Василя Стуса» наступні фрази:

чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук;

Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання;

він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?;

розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук;

шістка комуністичної системи Медведчук;

злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи. Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?

Нагадаємо, що до моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву та автору.