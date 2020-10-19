Медведчук виграв суд у справі книги про Стуса, фото — Рух опору капітуляції

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Віктор Медведчук домігся заборони розповсюдження книги «Справа Василя Стуса». Районний суд у Києві заборонив розповсюдження книги про Василя Стуса за позовом лідера партії «Опозиційна платформа — За життя».

Автор книги Вахтанг Кіпіані має 30 днів, аби оскаржити рішення суду першої інстанції.

Дарницький райсуд задовольнив позов Медведчука проти Кіпіані та заборонив розповсюдження тиражу його книги «Справа Василя Стуса» без дозволу самого Медведчука. Також автор книги і видавництво Vivat заплатять 860 грн на користь нардепа.

У п’ятницю, 16 жовтня, суддя перенесла оголошення рішення на понеділок у зв’язку з великою кількістю доказів від обох сторін. В результаті суд визнав, що деякі фрази в книзі порушують честь і гідність позивача.

Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ «Віват» задовольнити частково, визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука на повагу до честі та гідності, недоторканості ділової репутації інформацію, поширену у книзі «Справа Василя Стуса». Зобов’язати Кіпіані, ТОВ «Віват» видалити з книги «Справа Василя Стуса» інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ «Віват» розповсюджувати надрукований тираж книги «Справа Василя Стуса» до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука, — повідомила суддя.

Раніше адвокат Кіпіані заявляв, що в разі програшу він буде подавати апеляцію.

Кум Володимира Путіна вимагав заборонити видання та поширення книги «Справа Василя Стуса». У ній розповідається про процес в 1980 році, під час якого Медведчук був адвокатом репресованого поета. Медведчук тоді був державним адвокатом Стуса. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують його у порушенні норм адвокатської етики.

Кіпіані написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку у 1980 році завели за його участь в Українській Гельсінській спілці. Автор книги вважає, що захисник поета не виконав свого обов’язку і називає Медведчука «шісткою комуністичної системи». Кіпіані вважає, що Медведчук повинен був покаятися, але статус «крутого хлопця» не дозволяє йому це зробити.

Медведчук через суд намагавться «захистити честь, гідність та ділову репутацію, а також домогтися спростування недостовірної інформації». Медведчук намагається визнати недостовірними такі фрази із книги: