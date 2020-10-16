Розстріл портрету і трибунал над Медведчуком — під судом у Києві захищають пам'ять Стуса (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n145202-rozstril-portretu-i-trybunal-nad-medvedchukom-pid-sudom-u-kyievi-zahyschaut-pam-yat-stusa-foto.html

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Суд у справі книги про Василя Стуса відбувається 16 жовтня у Дарницькому райсуді Києва. Це фінальне засідання за позовом нардепа Віктора Медведчука на автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.

Активісти розгорнули біля будівлі суду акцію «Захистимо Стуса! Медведчука — під трибунал!». Під час акції відбувається своєрідний «Народний трибунал над Медведчуком».

Кум Володимира Путіна вимагає заборонити видання та поширення книги «Справа Василя Стуса». У ній розповідається про процес в 1980 році, під час якого Медведчук був адвокатом репресованого поета.

Медведчук тоді був державним адвокатом Стуса. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують його у порушенні норм адвокатської етики.

Кіпіані написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку у 1980 році завели за його участь в Українській Гельсінській спілці. Автор книги вважає, що захисник поета не виконав свого обов’язку і називає Медведчука «шісткою комуністичної системи». Кіпіані вважає, що Медведчук повинен був покаятися, але статус «крутого хлопця» не дозволяє йому це зробити.

Медведчук через суд намагається «захистити честь, гідність та ділову репутацію, а також домогтися спростування недостовірної інформації». Нардеп просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги «Справа Василя Стуса» а також стягнути з Кіпіані та видавництва витрати на сплату судового збору.

Медведчук намагається визнати недостовірними такі фрази із книги: