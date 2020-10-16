Расстрел портрета и суд над Медведчуком — под судом в Киеве защищают память Стуса, фото — Pavlovskiy News

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Суд по делу книги о Василие Стусе проходит 16 октября в Дарницком райсуде Киева. Это финальное заседание по иску нардепа Виктора Медведчука против автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани.

Активисты развернули у здания суда акцию «Защитим Стуса! Медведчука — под трибунал!». Во время акции происходит своеобразный «Народный трибунал над Медведчуком».

Кум Владимира Путина требует запретить издание и распространение книги «Дело Василия Стуса». В ней рассказывается о процессе 1980 года, во время которого Медведчук был адвокатом репрессированного поэта.

Многие историки и свидетелей тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют его в нарушении норм адвокатской этики.

Кипиани написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ по второму уголовному делу против поэта, которое в 1980 году завели за его участие в Украинском Хельсинском союзе. Автор книги считает, что защитник поэта не выполнил своего долга и называет Медведчука «шестеркой коммунистической системы». Кипиани считает, что Медведчук должен был покаяться, но статус «крутого парня» не позволяет ему это сделать.

Медведчук в суде пытается «защитить честь, достоинство и деловую репутацию, а также добиться опровержения недостоверной информации». Нардеп просит суд запретить издание (изготовление) и распространение книги «Дело Василия Стуса», а также взыскать с Кипиани и издательства расходы на уплату государственной пошлины.

Медведчук пытается признать недостоверными такие фразы из книги: