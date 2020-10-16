Расстрел портрета и трибунал над Медведчуком — под судом в Киеве защищают память о Стусе (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n145202-rasstrel-portreta-i-tribunal-nad-medvedchukom-pod-sudom-v-kieve-zaschischaut-pamyat-o-stuse-foto.htmlРакурс
Суд по делу книги о Василие Стусе проходит 16 октября в Дарницком райсуде Киева. Это финальное заседание по иску нардепа Виктора Медведчука против автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани.
Активисты развернули у здания суда акцию «Защитим Стуса! Медведчука — под трибунал!». Во время акции происходит своеобразный «Народный трибунал над Медведчуком».
Кум Владимира Путина требует запретить издание и распространение книги «Дело Василия Стуса». В ней рассказывается о процессе 1980 года, во время которого Медведчук был адвокатом репрессированного поэта.
Многие историки и свидетелей тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют его в нарушении норм адвокатской этики.
Кипиани написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ по второму уголовному делу против поэта, которое в 1980 году завели за его участие в Украинском Хельсинском союзе. Автор книги считает, что защитник поэта не выполнил своего долга и называет Медведчука «шестеркой коммунистической системы». Кипиани считает, что Медведчук должен был покаяться, но статус «крутого парня» не позволяет ему это сделать.
Медведчук в суде пытается «защитить честь, достоинство и деловую репутацию, а также добиться опровержения недостоверной информации». Нардеп просит суд запретить издание (изготовление) и распространение книги «Дело Василия Стуса», а также взыскать с Кипиани и издательства расходы на уплату государственной пошлины.
Медведчук пытается признать недостоверными такие фразы из книги:
- «Распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук»;
- «Шестерка коммунистической системы Медведчук»;
- «Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;
- «Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»;
- «Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела».