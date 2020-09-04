Василий Стус погиб 35 лет назад — вспомним живой голос гения

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Василия Стуса не стало 35 лет назад — талантливый украинский поэт и правозащитник погиб в ночь на 4 сентября 1985 года в карцере колонии села Кучино в Пермском крае.

По воспоминаниям другого диссидента Василия Овсиенко, в 1980—1987 годах через «учреждение ВС-389/36» прошло 56 заключенных. ВС-389/36 еще называли «лагерем смерти», потому что восемь заключенных там погибли, в том числе и члены Украинском Хельсинском группы Олекса Тихий, Юрий Литвин, Валерий Марченко и Василий Стус. Сердце поэта остановилось непосредственно в стенах Кучино, других — в тюремных больницах.

В 1980 году Стуса во второй раз посадили в тюрьму, поскольку накануне олимпиады Киев очищали от «опасных элементов». До этого литературный гений провел пять лет заключения в Мордовии и три года ссылки на Колыме.

Отметим, что во время судебного процесса над Стусом в 1980 году пророссийский политик Виктор Медведчук выступал его государственным адвокатом. В прошлом году журналист Вахтанг Кипиани издал книгу о втором суде над Стасом на основе архивных материалов бывшего КГБ о деятельности Украинского Хельсинской группы. Тогда поэту как опасному рецидивисту дали 10 лет тюрьмы и пять лет ссылки. Стус это заключение не пережил и умер в карцере при подозрительных обстоятельствах. Сейчас Медведчук через суд пытается запретить эту книгу о Стусе.

По воспоминаниям диссидента Овсиенко, поэта начали «прессовать» с 1983 года. В феврале того года Стуса упекли в одиночку на год. Летом 1985 года он сидел в маленькой камере № 12. За восемь дней до смерти — 27 августа 1985 года — Стуса отправили в карцер на 15 суток. Выходя из камеры, он сказал, что объявляет голодовку «до конца».

2 сентября узники слышали, что Стуса водили по коридору к начальству. 3 сентября около 17.00 один из заключенных слышал как Стус просил валидол.

Напротив карцера в камере № 7 днем работал Левко Лукьяненко. Когда не было надзирателя, он перекликался со Стусом. Но 4 сентября Василий Стус не откликнулся. Утром того же дня Лукьяненко слышал, что в коридор запасным ходом зашло начальство.

Сначала тюремщики пытались скрыть от заключенных факт смерти Стуса — приказывали передать его ложку (чтобы те подумали, будто он прекратил голодовку), заказывали на кухне паек, говорили что Стуса в колонии нет… А потом пытались запустить версию о его самоубийстве.

Семья Стуса прибыла в Кучино 7 сентября. Майор Долматов привез их на только что засыпанную могилу в селе Борисово, в трех километрах от зоны. Спустя несколько лет 46-летний майор Долматов лег рядом со Стусом. Майор Журавков умер через 10 дней после Стуса, а лейтенант-оперативник Журавков-младший летом 1987 года утонул в реке.

Украинские диссиденты не исключают, что Стуса могли убить. Тюремные нары держатся на штыре, который надзиратель из коридора вынимает сквозь дыру в стене, чтобы опустить нары. Под нарами прикован к полу табурет, на котором узник может сидеть. Не исключено, что надзиратель мог неожиданно вынуть штырь — и нары ударили Стуса по голове.

По материалам Василия Овсиенко, опубликованным на сайте УИНП