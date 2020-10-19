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Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС

Понад 140 будинків пошкодила негода в Україні (ФОТО, ВІДЕО)

19 жов 2020, 10:01
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В Україні дощі та пориви вітру 17−18 жовтня завдали значної шкоди.

У Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств (з них чотири — в місті Кропивницькому, ще сім — на Київщині). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, в Миколаївській області негода пошкодила дахи трьох шкіл та дитячого садка, а в селі Іванівка Новоукраїнського району — пошкодила дах спортзалу спортивної школи на площі 600 кв. м.

Крім того, в Кропивницьому троє осіб звернулися до медиків, двох з них госпіталізували з незначними травмами.

Також негода призвела до знеструмлення 43 населених пунктів:

  • у Чернігівській області — 30;
  • У Донецькій області — 10;
  • У Кіровоградській області — тьох.

Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС

Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС

Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС

Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС

Негода завдала значних руйнувань в Україні 17–18 жовтня, фото: ДСНС


Нагадаємо, 17 жовтня ураганний вітер з дощем пронеслися смугою по території Кропивницького. Найбільше постраждали мікрорайони Балашівка та Лелеківка.

Джерело: Ракурс


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