Более 140 домов повредила непогода в Украине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n145289-bolee-140-domov-povredila-nepogoda-v-ukraine-foto-video.htmlРакурс
В Украине дожди и порывы ветра 17−18 октября нанесли значительный ущерб.
В Кировоградской, Николаевской и Киевской областях повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 дворов (из них четыре — в городе Кропивницком, еще семь — на Киевщине). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, в Николаевской области непогода повредила крыши трех школ и детского сада, а в селе Ивановка Новоукраинского района — повредила крышу спортзала спортивной школы на площади 600 кв. м.
Кроме того, в Кропивницком три человека обратились к медикам, двух из них госпитализировали с незначительными травмами.
Также непогода привела к обесточиванию 43 населенных пунктов:
- в Черниговской области — 30;
- В Донецкой области — 10;
- В Кировоградской области — трех.
Напомним, 17 октября ураганный ветер с дождем пронеслись полосой по территории Кропивницкого. Больше всего пострадали микрорайоны Балашовка и Лелековка.