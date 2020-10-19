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Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

Более 140 домов повредила непогода в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

19 окт 2020, 10:01
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В Украине дожди и порывы ветра 17−18 октября нанесли значительный ущерб.

В Кировоградской, Николаевской и Киевской областях повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 дворов (из них четыре — в городе Кропивницком, еще семь — на Киевщине). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Николаевской области непогода повредила крыши трех школ и детского сада, а в селе Ивановка Новоукраинского района — повредила крышу спортзала спортивной школы на площади 600 кв. м.

Кроме того, в Кропивницком три человека обратились к медикам, двух из них госпитализировали с незначительными травмами.

Также непогода привела к обесточиванию 43 населенных пунктов:

  • в Черниговской области — 30;
  • В Донецкой области — 10;
  • В Кировоградской области — трех.

Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС


Напомним, 17 октября ураганный ветер с дождем пронеслись полосой по территории Кропивницкого. Больше всего пострадали микрорайоны Балашовка и Лелековка.

Источник: Ракурс


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