Непогода причинила значительные разрушения в Украине 17–18 октября, фото: ГСЧС

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В Украине дожди и порывы ветра 17−18 октября нанесли значительный ущерб.

В Кировоградской, Николаевской и Киевской областях повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 дворов (из них четыре — в городе Кропивницком, еще семь — на Киевщине). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Николаевской области непогода повредила крыши трех школ и детского сада, а в селе Ивановка Новоукраинского района — повредила крышу спортзала спортивной школы на площади 600 кв. м.

Кроме того, в Кропивницком три человека обратились к медикам, двух из них госпитализировали с незначительными травмами.

Также непогода привела к обесточиванию 43 населенных пунктов:

в Черниговской области — 30;

В Донецкой области — 10;

В Кировоградской области — трех.

Напомним, 17 октября ураганный ветер с дождем пронеслись полосой по территории Кропивницкого. Больше всего пострадали микрорайоны Балашовка и Лелековка.