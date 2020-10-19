Медведчук выиграл суд по делу книги о Стусе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145290-medvedchuk-vyigral-sud-po-delu-knigi-o-stuse-video.htmlРакурс
Виктор Медведчук добился запрета распространения книги «Дело Василия Стуса». Районный суд в Киеве запретил распространение книги о Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
У автора книги Вахтанга Кипиани есть 30 дней, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции.
Дарницкий райсуд удовлетворил иск Медведчука против Кипиани и запретил распространение тиража его книги «Дело Василия Стуса» без разрешения самого Медведчука. Также автор книги и издательство Vivat заплатят 860 грн в пользу нардепа.
В пятницу, 16 октября, судья перенесла объявление решения на понедельник в связи с большим количеством доказательств с обеих сторон. В результате суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца.
Иск Медведчука к Кипиани и ООО «Виват» удовлетворить частично, признать недостоверной информацию, распространенную в книге «Дело Василия Стуса». Обязать Кипиани, ООО «Виват» удалить из книги «Дело Василия Стуса» информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО «Виват» распространять напечатанный тираж книги «Дело Василия Стуса» до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука, — сообщила судья.
Ранее адвокат Кипиани заявлял, что в случае проигрыша он будет подавать апелляцию.
Кум Владимира Путина требовал запретить издание и распространение книги. В ней рассказывается о процессе 1980 года, во время которого Медведчук был адвокатом репрессированного поэта. Многие историки и свидетелей тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют его в нарушении норм адвокатской этики.
Кипиани написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ по второму уголовному делу против поэта, которое в 1980 году завели за его участие в Украинском Хельсинском союзе. Автор книги считает, что защитник поэта не выполнил своего долга и называет Медведчука «шестеркой коммунистической системы». Кипиани считает, что Медведчук должен был покаяться, но статус «крутого парня» не позволяет ему это сделать.
Медведчук в суде пытался «защитить честь, достоинство и деловую репутацию, а также добиться опровержения недостоверной информации». Медведчук пытался признать недостоверными такие фразы из книги:
«Распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук»;
«Шестерка коммунистической системы Медведчук»;
- «Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;
- «Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»;
- «Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела».