Медведчук выиграл суд по делу книги о Стусе, фото — Рух опору капітуляції

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Виктор Медведчук добился запрета распространения книги «Дело Василия Стуса». Районный суд в Киеве запретил распространение книги о Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

У автора книги Вахтанга Кипиани есть 30 дней, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции.

Дарницкий райсуд удовлетворил иск Медведчука против Кипиани и запретил распространение тиража его книги «Дело Василия Стуса» без разрешения самого Медведчука. Также автор книги и издательство Vivat заплатят 860 грн в пользу нардепа.

В пятницу, 16 октября, судья перенесла объявление решения на понедельник в связи с большим количеством доказательств с обеих сторон. В результате суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца.

Иск Медведчука к Кипиани и ООО «Виват» удовлетворить частично, признать недостоверной информацию, распространенную в книге «Дело Василия Стуса». Обязать Кипиани, ООО «Виват» удалить из книги «Дело Василия Стуса» информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО «Виват» распространять напечатанный тираж книги «Дело Василия Стуса» до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука, — сообщила судья.

Ранее адвокат Кипиани заявлял, что в случае проигрыша он будет подавать апелляцию.

Кум Владимира Путина требовал запретить издание и распространение книги. В ней рассказывается о процессе 1980 года, во время которого Медведчук был адвокатом репрессированного поэта. Многие историки и свидетелей тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют его в нарушении норм адвокатской этики.

Кипиани написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ по второму уголовному делу против поэта, которое в 1980 году завели за его участие в Украинском Хельсинском союзе. Автор книги считает, что защитник поэта не выполнил своего долга и называет Медведчука «шестеркой коммунистической системы». Кипиани считает, что Медведчук должен был покаяться, но статус «крутого парня» не позволяет ему это сделать.

Медведчук в суде пытался «защитить честь, достоинство и деловую репутацию, а также добиться опровержения недостоверной информации». Медведчук пытался признать недостоверными такие фразы из книги: