Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 20 жовтня, фото: Сергій Ковальчук

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Верховна Рада 20 жовтня збереться на позачергове засідання.

Запланованого раніше розгляду державного бюджету на 2021 рік не буде, проте депутати розглянуть інше важливе питання — постанову № 4228, котра стосується питань боротьби з коронавірусом. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про це сьогодні, 19 жовтня, під час погоджувальної наради.

Ця постанова передбачає:

створення Національного штабу протидії біологічними загрозами;

створення «гарячої» лінії, куди може звернутися людина з симптомами коронавірусу;

створення мобільних бригад, які збиратимуть біологічні матеріали в пацієнтів на дому, задля забезпечення ранньої самоізоляції людей з підозрою на COVID-19;

розбудова державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тис. досліджень на добу;

забезпечення обов’язкового державного страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу медпрацівників.

Рада 20 жовтня розпочне роботу о 10.00 з виступів представників фракцій і груп.

На 10.30 запланований виступ президента України із зверненням до Верховної Ради. Очікується, що цей виступ займе приблизно годину.

Після цього Рада розглядатиме постанову № 4228"Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

Крім того, заплановано заслухати в Раді міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо поточної ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, Разумков пояснив, чому Рада 20 жовтня не розглядатиме проект державного бюджету на 2021 рік.