Опитування Зеленського. Фото: bug.org.ua

https://racurs.ua/ua/n145295-opytuvannya-zelenskogo-stalo-vidomo-yak-realizuut-iniciatyvu-prezydenta.html

Ракурс

Всенародне опитування президента України Володимира Зеленського має відбутися у день місцевих виборів 25 жовтня. Опитування проведуть за принципом екзит-полу з 8.00 до 20.00.

Опитуванням займатимуться волонтери у жилетках з написом «5 питань від президента». Про це стало відомо LB.ua.

Щоб не порушувати виборче законодавство, волонтери видаватимуть бюлетені біля входу на виборчу дільницю.

Участь в опитуванні буде добровільною. Опитування Зеленського проводитимуть серед осіб, які вже проголосували на дільниці.

Волонтер повинен запобігти повторному голосуванню і точно порахувати відповіді респондентів, — йдеться в документі.

Нагадаємо, 16 жовтня стали відомі всі п’ять запитань президентського опитування, відповісти на які українцям пропонуватимуть 25 жовтня.