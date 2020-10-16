Петро Порошенко порівняв заплановане на 25 жовтня опитування громадян з грою у наперстки, фото: «Навыки Алисы»

https://racurs.ua/ua/n145228-opytuvannya-zelenskogo-poroshenko-porivnyav-z-grou-u-naperstky.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині народний депутат, прокоментував ініціативу чинного президента Володимира Зеленського щодо проведення 25 жовтня опитування громадян.

На думку Порошенка, ця ініціатива, попри її декларовану демократичність, насправді є завуальованою агітацією. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі Порошенка.

Опитування від Зеленського не демократія. Це — пропозиція «95 кварталу» довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки, — заявив Порошенко.

За словами Порошенка, таке опитування можна проводити будь-якого іншого дня, але не в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня, оскільки проведення його в цю дату буде формою завуальованої незаконної агітації за президентську політсилу.

Вони збираються надрукувати 5 млн так званих «бюлетенів» і роздавати ці по суті агітаційні матеріали в день виборів біля виборчих дільниць, — зазначає Порошенко.



Проведення такого опитування саме 25 жовтня Порошенко називає «плюндруванням Конституції України, європейських міжнародних виборчих стандартів».

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, стали відомі всі п’ять запитань президентського опитування, відповісти на які українцям пропонуватимуть 25 жовтня.