Петр Порошенко сравнил запланированный на 25 октября опрос граждан с игрой в наперстки, фото: «Навыки Алисы»

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне народный депутат, прокомментировал инициативу действующего президента Владимира Зеленского о проведении 25 октября опроса граждан.

По мнению Порошенко, эта инициатива, несмотря на их декларируемую демократичность, на самом деле является завуалированной агитацией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Порошенко.

Опрос от Зеленского не демократия. Это — предложение «95 квартала» доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки, — заявил Порошенко.

По словам Порошенко, такой опрос можно проводить в любой другой день, но не в день голосования на местных выборах 25 октября, поскольку проведение его в эту дату будет формой завуалированной незаконной агитации за президентскую политсилу.

Они собираются напечатать 5 млн так называемых «бюллетеней» и раздавать эти по сути агитационные материалы в день выборов у избирательных участков, — отмечает Порошенко.



Проведение такого опроса именно 25 октября Порошенко называет «осквернением Конституции Украины, европейских международных избирательных стандартов».

Напомним, сегодня, 16 октября, стали известны все пять вопросов президентского опроса, ответить на которые украинцам предложат 25 октября.