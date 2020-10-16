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В мире 17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, фото: Money Talks News

17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты и День работников целлюлозно-бумажной промышленности

16 окт 2020, 20:30
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17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 1992 году с целью повышения осознания необходимости бороться за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах, особенно в развивающихся.

Также 17 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Этот праздник отмечают в третье воскресенье октября, которое в этом году приходится на 17 октября.

Праздник был введен в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Православная церковь 17 октября чтит святого Ерофея (Иерофея), который жил в I в. н. е. Он был учеником апостола Павла и считается первым епископом Афин.


Считается, что Ерофей погиб мученической смертью.

Народные приметы:

  • если в этот день нет ветра — в ближайшие дни станет еще холоднее;
  • если в воздухе много галок и ворон — стоит ожидать снег;
  • если птицы нахохлились — погода испортится;
  • если закат солнца красного цвета — скоро налетит сильный ветер.

Источник: Ракурс


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