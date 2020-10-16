В мире 17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, фото: Money Talks News

https://racurs.ua/n145227-17-oktyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-borby-za-likvidaciu-nischety-i-den-rabotnikov.html

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17 октября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 1992 году с целью повышения осознания необходимости бороться за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах, особенно в развивающихся.

Также 17 октября в Украине отмечают профессиональный праздник — День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Этот праздник отмечают в третье воскресенье октября, которое в этом году приходится на 17 октября.

Праздник был введен в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Православная церковь 17 октября чтит святого Ерофея (Иерофея), который жил в I в. н. е. Он был учеником апостола Павла и считается первым епископом Афин.

Считается, что Ерофей погиб мученической смертью.

Народные приметы: