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У світі 17 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів, фото: Money Talks News

17 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів та День працівників целюлозно-паперової промисловості

16 жов 2020, 20:30
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17 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 1992 році з метою підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.

Також 17 жовтня в Україні відзначають професійне свято — День працівників целюлозно-паперової промисловості. Це свято відзначають в третю неділю жовтня, яка цього року припадає на 17 жовтня.

Свято було запроваджене у 2008 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.

Православна церква 17 жовтня вшановує мученика Єрофея (Ієрофея), який жив у I ст. н. е. Він був учнем апостола Павла і вважається першим єпископом Афін.


Вважається, що Єрофей загинув мученицькою смертю.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня немає вітру — у найближчі дні стане ще холодніше;
  • якщо в повітрі багато галок і ворон — варто очікувати на сніг;
  • якщо птахи настовбурчилися — погода зіпсується;
  • якщо захід сонця червоного кольору — скоро налетить сильний вітер.

Джерело: Ракурс


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