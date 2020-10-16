У більшості регіонів України 17 жовтня дощитиме

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Погода в Україні 17 жовтня очікується з дощами. Вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та Карпатському регіоні йтимуть значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом).

Вітер переважно східний, 7−12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря в західних і північних областях вночі становитиме 5−10°, вдень — 9−14° (в Карпатах впродовж доби очікується температура 0−5°). На решті території очікується температура повітря 10−15°. Вдень температура становитиме 15−20° (на півдні та сході — до 24°).

Погода в Києві 17 жовтня буде дещо холоднішою, ніж за добу до цього. Вдень та вночі очікуються опади. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−10°, вдень — піднімуться до 11−13°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також очікується з опадами протягом наступної доби. Вночі температура повітря становитиме 6−8°, вдень — 7−9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з опадами вдень та вночі. Синоптики очікують температуру повітря 15−17° вночі та 19−21° вдень. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі протягом 17 жовтня очікується з опадами. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 20−22°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде з дощами вдень та вночі. Температура вночі становитиме 11−13°, вдень повітря прогріється до 20−22°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті наступної доби також буде дощовою. Синоптики прогнозують температуру повітря 8−10° вночі, вдень повітря прогріється до 14−16°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 17 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні 17 жовтня.