В большинстве регионов Украины 17 октября пройдут дожди

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Погода в Украине 17 октября ожидается с дождями. Днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатском регионе будут идти значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом).

Ветер восточный, 7−12 м/с. Днем в Украине, кроме западных областей, возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит 5−10°, днем — 9−14° (в Карпатах в течение суток ожидается температура 0−5°). На остальной территории ожидается температура воздуха 10−15°. Днем температура составит 15−20 ° (на юге и востоке — до 24°).

Погода в Киеве 17 октября будет несколько холоднее, чем за сутки до этого. Днем и ночью ожидаются осадки. Столбики термометров ночью опустятся до 8−10°, днем — поднимутся до 11−13°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также ожидается с осадками в течение следующих суток. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем — 7−9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с осадками днем ​​и ночью. Синоптики ожидают температуру воздуха 15−17° ночью и 19−21° днем. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре в течение 17 октября ожидается с осадками. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 20−22°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет с дождями днем ​​и ночью. Температура ночью составит 11−13°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье в следующие сутки также будет дождливой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 8−10° ночью, днем ​​воздух прогреется до 14−16°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине 17 октября.