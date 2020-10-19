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Опрос Зеленского. Фото: bug.org.ua

Опрос Зеленского — стало известно, как реализуют инициативу президента

19 окт 2020, 12:08
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Всенародный опрос президента Украины Владимира Зеленского должен состояться в день местных выборов 25 октября. Опрос проведут по принципу экзит-пола с 8.00 до 20.00.

Опросом будут заниматься волонтеры в жилетках с надписью «5 вопросов от президента». Об этом стало известно LB.ua.

Чтобы не нарушать избирательное законодательство, волонтеры будут выдавать бюллетени у входа на избирательный участок.

Участие в опросе будет добровольным. Опрос Зеленского проведут среди лиц, проголосовавших на участке.


Волонтер должен предотвратить повторное голосование и точно посчитать ответы респондентов, — говорится в документе.

Напомним, 16 октября стали известны все пять вопросов президентского опроса, ответить на которые украинцам предложат 25 октября.


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