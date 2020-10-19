В Раді просять штрафувати нардепів за ігнорування маскового режиму, фото — thepage

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Ракурс

Штрафувати нардепів за порушення коронавірусного карантину в стінах парламенту пропонує заступник спікера Ради Олена Кондратюк.

Нардеп від «Батьківщини» на засіданні погоджувальної ради 19 жовтня запропонувала спікеру Дмитру Разумкову видати розпорядження щодо штрафів для нардепів, які не носять на роботі медичні маски.

Кондратюк нагадала, що уряд подав два законопроекти про збільшення штрафів за порушення маскового режиму юридичними особами. Вона вважає, що в Україні ухвалили достатньо заборон, але «треба контролювати виконання».

Розпочати вона пропонує із Ради і попросила Разумкова видати розпорядження штрафувати нардепів.

У Німеччині депутати бундестагу сплатять 5 тис. євро, якщо порушуватимуть вимоги в парламенті. У нас також треба стягувати 17 тис. грн. Лікарям не менш важко ходити у масках і дихати, ніж нам, — розповіла віце-спікер.

Голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький запропонував розглянути запровадження штрафів на засіданні Ради 3 листопада і внести пропозицію в окрему постанову.

Радуцький пропонує стягувати 17 тис. грн із так званих «депутатських» коштів.

Нагадаємо, що в Раді наразі хворіє на коронавірус чи перебуває на самоізоляції приблизно 60 нардепів. Саме це спричинило, за словами спікера Разумкова, відтермінування розгляду бюджету-2021.

«Ракурс» повідомляв, що у парламент надійшли постанови щодо нових штрафів за порушення карантину в Україні.