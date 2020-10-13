От 31 до 51 тыс. грн — «слуги» готовят новые карантинные штрафы для бизнеса, фото — Громадське

https://racurs.ua/n145065-ot-31-do-51-tys-grn-slugi-gotovyat-novye-karantinnye-shtrafy-dlya-biznesa.html

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Штрафы за нарушение карантина планируют повысить народные депутаты. В Верховную Раду во время следующей сессии внесут законопроект, ужесточающий ответственность предпринимателей за несоблюдение карантина.

Председатель профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что речь идет о штрафах от 31 до 51 тыс. грн за одно нарушение.

Если это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений. Закрыть мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного нокдауна, цитирует Радуцкого «Громадське радіо».

Нардеп-«слуга» рассказал, что этот законопроект обсудили на «карантинном» совещании у президента на прошлой неделе и он прошел согласование в комитете.

Радуцкий считает, что целью новации является уменьшение количества больных и избежание ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

Напомним, что после вспышки коронавируса в начале октября Украину начали снова готовить к ограничениям в бизнесе и учебе.