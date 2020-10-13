Від 31 до 51 тис. грн. — «слуги» готують нові карантинні штрафи для бізнесу, фото — Громадське

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Штрафи за порушення карантину планують підвищити народні депутати. У Верховну Раду під час наступної сесії внесуть законопроект, який посилює відповідальності підприємців за недотримання карантинних обмежень.

Голова профільного комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що йдеться про штрафи від 31 до 51 тис. грн за одне порушення.

Якщо це торговельний центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного нокдауну, цитує Радуцького «Громадське радіо».

Нардеп-«слуга» розповів, що цей законопроект обговорили на «карантинній» нараді в президента минулого тижня і він пройшов погодження у комітеті.

Радуцький вважає, що метою новації є зменшення кількості хворих і уникнення ситуації, при якій країна повернеться до локдауну.

Нагадаємо, що після спалаху коронавірусу на початку жовтня Україну почали знову готувати до обмежень у бізнесі та навчанні.