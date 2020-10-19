Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У сучасних бойових діях активно використовуються безпілотники, скріншот відео

ЗСУ показали, як протистоятимуть ворожим безпілотникам (ВІДЕО)

19 жов 2020, 11:38
999

Збройні сили України (ЗСУ) тренуються протидіяти ворожим безпілотникам.

Зокрема, військові з підрозділів, які утримують позиції на півдні країни, тренуються виявляти та знищувати малорозмірні цілі з малою швидкістю руху та низькою висотою польоту. Про це повідомляє прес-служба командування Об'єднаних сил ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що під час тренувань безпілотники в навчальних цілях декілька разів на тиждень піднімаються в небо, як вдень, так і вночі.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначає, що думка про безуспішність боротьби з безпілотниками є хибною.

Якщо в підрозділі методично грамотно організовано певну роботу й добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально, — наголосив він.


Нагадаємо, у прес-центрі штабу ООС нещодавно повідомляли про ліквідацію дрона російських бойовиків на Донбасі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів