В современных боевых действиях активно используются беспилотники, скриншот видео

https://racurs.ua/n145294-vsu-pokazali-kak-budut-protivostoyat-vrajeskim-bespilotnikam-video.html

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) тренируются противодействовать вражеским беспилотникам.

В частности, военные из подразделений, которые удерживают позиции на юге страны, тренируются выявлять и уничтожать малоразмерные цели с малой скоростью движения и низкой высотой полета. Об этом сообщает пресс-служба командования операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что во время тренировок беспилотники в учебных целях несколько раз в неделю поднимаются в небо, как днем, так и ночью.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что мнение о безуспешности борьбы с беспилотниками является ошибочным.

Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально, — подчеркнул он.



Напомним, в пресс-центре штаба ООС недавно сообщали о ликвидации дрона российских боевиков на Донбассе.