Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В современных боевых действиях активно используются беспилотники, скриншот видео

ВСУ показали, как будут противостоять вражеским беспилотникам (ВИДЕО)

19 окт 2020, 11:38
999

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тренируются противодействовать вражеским беспилотникам.

В частности, военные из подразделений, которые удерживают позиции на юге страны, тренируются выявлять и уничтожать малоразмерные цели с малой скоростью движения и низкой высотой полета. Об этом сообщает пресс-служба командования операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что во время тренировок беспилотники в учебных целях несколько раз в неделю поднимаются в небо, как днем, так и ночью.

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что мнение о безуспешности борьбы с беспилотниками является ошибочным.

Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально, — подчеркнул он.


Напомним, в пресс-центре штаба ООС недавно сообщали о ликвидации дрона российских боевиков на Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров