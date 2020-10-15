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Ракурс
На Донбассе бойцы ООС сбили дрон боевиков. Фото: dilo.net.ua

Беспилотник боевиков на Донбассе сбили бойцы ВСУ

15 окт 2020, 18:54
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Дрон российских боевиков ликвидировали на Донбассе украинские военнослужащие.

Беспилотник врага обнаружили 15 октября в районе населенного пункта Пищевик. Бойцы Вооруженных сил Украины сбили БПЛА, поскольку он пересек линию разграничения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе также проинформировали, что сегодня враг шесть раз нарушал договоренности, которые вступили в действие 27 июля. Ночью оккупанты вблизи Прицепиловки стреляли из станкового гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия фиксировались вблизи Авдеевки и в районе Новотошковского. Командование уверяет, что бойцы ООС в ответ не стреляли.


Кроме того, сегодня саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали 1,5 га территории и обнаружили 44 взрывоопасных предмета.

Напомним, 13 октября российские наемники и пророссийские боевики дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи населенных пунктов Зайцевое и Веселое.

Источник: Ракурс


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