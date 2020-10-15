Волки способны привязываться к людям так же, как и собаки. Фото: vokrugsveta.ua

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Волки способны привязываться к людям так же, как и собаки.

Зоопсихологи из Будапештского университета воспитывали 11 волков с раннего детства так же, как домашних собак. Животных на это время изолировали от других четвероногих сородичей. Об этом сообщается на сайте Nature.

Ученые обнаружили, что волки ведут себя также, как и собаки. Эти животные испытывают стресс, когда оказываются оторваны от дрессировщиков, начинают скулить и пытаются сорваться с поводка. Также они ожидают защиты от хозяев и беспокоятся, когда их долго нет рядом.

Но есть одно отличие волков от собак — псов более интересуют незнакомые люди, а волки пытаются убежать и не попадать в поле зрения незнакомцев. Животноведы предполагают, что собаки более способны к коммуникации с людьми.

Привязанность волков к людям зоопсихологи объясняют постоянным взаимодействием животного с человеком и отрывом от природной среды обитания.

Напомним, ученые из университетов Сассекса и Портсмута обнаружили способы подружиться с кошкой и наладить с ней коммуникацию. Оказалось, что медленное моргание и прищур глаз кошка воспринимает их как искреннюю улыбку.