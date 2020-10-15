Вовки здатні прив’язуватися до людей так само, як і собаки. Фото: vokrugsveta.ua

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Вовки здатні прив’язуватися до людей так само, як і собаки.

Зоопсихологи з Будапештського університету виховували 11 вовків з раннього дитинства так само, як домашніх собак. Тварин на цей час ізолювали від інших чотирилапих родичів. Про це повідомляється на сайті Nature.

Науковці виявили, що вовки поводять себе так, як і собаки. Ці тварини відчувають стрес, коли виявляються відірвані від дресирувальників, починають скиглити і намагаються зірватися з повідця. Також вони очікують захисту від господарів і турбуються, коли їх довго немає поруч.

Але є одна відмінність вовків від собак — пси більш цікавляться незнайомими людьми, а вовки намагаються втекти та не потрапляти в поле зору незнайомців. Тваринознавці припускають, що собаки більш здатні до комунікації з людьми.

Прив’язаність вовків до людей зоопсихологи пояснюють постійною взаємодією тварини з людиною та відривом від природного середовища проживання.

Нагадаємо, вчені з університетів Сассекса і Портсмута виявили способи подружитися з кішкою і налагодити з нею комунікацію. Виявилося, що повільне моргання і примруження очей кішка сприймає їх як щиру усмішку.