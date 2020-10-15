COVID-госпиталь в Луцке оборудуют в роддоме, фото — Галинфо

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В Луцке на базе акушерского корпуса роддома создали временный инфекционный стационар для больных коронавирусом.

Такое решение сегодня, 15 октября, приняли депутаты городского совета во время внеочередной 94 сессии, которая состоялась в режиме видеосвязи.

Решение приняли из-за критического ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Волынской области и Луцка, а также переполнения коек стационарного лечения в определенных опорных больницах области.

Показатель заболеваемости по состоянию на 12 октября в Луцке — 249 случаев на 100 тыс. населения при нормативном 40 случаев. По состоянию на 13 октября в инфекционной больнице было занято 62,9% от всех кроватей, выделенных под COVID-19.

В мэрии сообщили, что в областной инфекционной больнице по состоянию на утро 15 октября осталось всего два места, в областной клинической больнице — около 50, но с кислородом значительно меньше. Этих остатков хватит на несколько дней.

В областном центре только два коммунальные медучреждения — клиническая больница и родильный дом. Городская больница с начала карантина работает в ургентном порядке, она оказывает помощь после ДТП, при инфарктах, инсультах.

Рассматривались и другие медицинские учреждения, однако это единственный возможный вариант, поскольку в роддоме есть кислородная станция и система подачи кислорода на 64 точки. В родильном разместят 214 коек на трех этажах.

В горсовете уверяют, что роддом будет работать в штатном режиме. Ранее в Луцке сотрудники этого медучреждения протестовали возле городского совета.