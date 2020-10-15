Родные пленных пришли к офису Зеленского. Фото: Сергей Нуженко

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Акция «Пришло время быть услышанными» состоялась 15 октября на Банковой в Киеве.

Несколько десятков родных и близких украинских пленных и без вести пропавших на Донбассе военных и гражданских пришли под Офис президента. Они призвали принять закон о пленных, который мог бы на законодательном уровне закрепить правовой статус пленных. Также закон предусматривает необходимую социальную помощь. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Также участники акции настаивают на принятии закона о военных преступлениях. Такой закон позволил бы украинским судам выносить приговоры военным преступникам, согласно нормам международного права. Также они просят главу государства назначить ответственного чиновника при Офисе президента, который мог бы улучшить коммуникацию между родными пленных и пропавших без вести с государственными органами.

К участникам акции вышел представитель Зеленского и пригласил их внутрь на разговор.

Напомним, во время последних переговоров Трехсторонней контактной группе с участием представителей Украины, РФ и ОБСЕ обсудили обмен пленными. Украинская сторона передала список с четырьмя категориями удерживаемых лиц, в то время как с ОРДЛО аналогичную информацию не предоставили.