Рідні полонених прийшли до офісу Зеленського. Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n145174-ridni-polonenyh-pryyshly-do-ofisu-zelenskogo-y-ozvuchyly-vymogy-foto.html

Ракурс

Акція «Прийшов час бути почутими» відбулася 15 жовтня на Банковій у Києві.

Декілька десятків рідних і близьких українських полонених і безвісти зниклих на Донбасі військових і цивільних прийшли під Офіс президента. Вони закликали ухвалити закон про полонених, який міг би на законодавчому рівні закріпити правовий статус полонених. Також закон передбачає необхідну соціальну допомогу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Також учасники акції наполягають на ухваленні закону про воєнні злочини. Такий закон дозволив би українським судам виносити вироки воєнним злочинцям, згідно з нормами міжнародного права. Також вони просять главу держави призначити відповідальну особу при Офісі президента, яка могла покращити комунікацію між рідними полонених та зниклих безвісти з державними органами.

До учасників акції вийшов представник Зеленського і запросив їх всередину на розмову.

Нагадаємо, під час останніх переговорів Тристоронньої контактної групи за участі представників України, РФ та ОБСЄ обговорили обмін полоненими. Українська сторона передала список з чотирма категоріями утримуваних осіб, в той час як з ОРДЛО аналогічну інформацію не надали.